Вчера вечером во Владимире на нерегулируемом пешеходном переходе около магазина «Бигам» произошло...

Вчера вечером во Владимире на нерегулируемом пешеходном переходе около магазина «Бигам» произошло ДТП. ГИБДД по Владимирской области сообщает, что автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 20-летний житель Камешковского района, сбил жителя Владимира, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован.Фото: "Подслушано в Добром"