За 10 месяцев в учреждении проведено почти 900 стентирований коронарных артерий, установлено порядка 200 электрокардиостимуляторов.

Городская больница №4 во Владимира получила ангиограф фирмы Philips. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.«Оборудование уже установлено и в середине ноября будет введено в эксплуатацию. С его помощью врачи начнут проводить диагностику сосудов сердца, операции при инфаркте миокарда, а также устанавливать электрокардиостимуляторы», - уточнил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Денис Суханов.Аппарат состоит из блока, обеспечивающего специалистов чёткой картинкой. Имеется возможность сопоставления характеристик до и после проведения манипуляций, оценивать и контролировать стентирование коронарных артерий.К слову, это второй по счёту ангиограф, поступивший в первичный сосудистый центр.За 10 месяцев в учреждении проведено почти 900 стентирований коронарных артерий, установлено порядка 200 электрокардиостимуляторов.Напомним, что в июне первичный сосудистый центр получил два УЗИ-аппарата экспертного класса фирмы General Electric. Специализированная служба была дополнительно оснащена оборудованием для реабилитации и 16 аппаратами ИВЛ.