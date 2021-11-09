Злоумышленница познакомилась в клубе с мужчиной, пришла к нему домой и похитила шкатулку с золотом у его матери.

В начале октября в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что из квартиры местной жительницы пропали ювелирные изделия на сумму 95 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что находилась на даче, а вернувшись, увидела дома незнакомых девушек, приглашенных её сыном. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу шкатулки с золотыми кольцами, серьгами, цепочкой и браслетом.Сын потерпевшей пояснил, что познакомился с девушками накануне в одном из местных увеселительных заведений. Пояснить, где они могут находиться, мужчина не смог.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В результате по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 28-летняя жительница Коврова.Женщина созналась в содеянном, пояснив, что, находясь в квартире нового знакомого, воспользовалась моментом, когда он отвлекся и похитила шкатулку с украшениями.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).