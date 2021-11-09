За вечер 8 ноября в городе произошло два резонансных ДТП.

Во Владимире вечером 8 ноября сбили двух пешеходов. На Пекинке под колёсами авто погибла девушка, которая перебегала трассу М-7 в неположенном месте.Сначала на Суздальском проспекте у магазина «Турист» машина «Почты России» сбила 33-летнего жителя Владимира. Мужчина переходил дорогу по «зебре». Пострадавший госпитализирован в медучреждение.В 22:20 возле поворота на Сельцо 25-летний водитель «ВАЗ-2115» насмерть сбил женщину. Она пересекала проезжую часть рядом с надземным переходом. От полученных травм жительница Владимира скончалась на месте аварии. Её личность устанавливается.В причинах и обстоятельствах двух ДТП разбираются сотрудники полиции.