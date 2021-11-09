Во Владимире фиксируется всплеск ДТП с участием пешеходов. Только за один вечер 8 ноября под колеса попали два человека. В Добром на Суздальском проспекте автомобиль с символикой “Почты

Во Владимире фиксируется всплеск ДТП с участием пешеходов. Только за один вечер 8 ноября под колеса попали два человека. В Добром на Суздальском проспекте автомобиль с символикой “Почты России” сбил мужчину. Авария произошла возле дома №17 – магазин “Турист”. По предварительным данным Госавтоинспекции, 33-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемой зебре. В этот момент его сбил