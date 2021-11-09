А в Гусь-Хрустальном районе, на станции Вековка люди до сих пор ощущают последствия пожара, который...

А в Гусь-Хрустальном районе, на станции Вековка люди до сих пор ощущают последствия пожара, который произошел там 5 ноября. Целый дом до сих пор остается без света.- Все игрушки выкину, все равно все в копоти.С едким запахом гари и сажей на стенах жители дома номер 2 на станции Вековка живут уже несколько дней. Из-за пожара в одной из квартир пострадали все пять этажей общежития, это около 30 квартир. Дым распространился по всему дому очень быстро, рассказывают жители, запах буквально въелся. Незадолго до пожара Нелли Захарова успела сделать ремонт, сдержать пламя помогла только стальная дверь.Нелли Захарова, жительница дома №2, станция Вековка:- Пол и потолок, все. Надеть совершенно нечего, все пропахло, все на выкид.В общежитии выгорело две комнаты, пострадал также общий коридор и подъезд, у многих разбиты окна и обгорели двери, из-за высоких температур лопнули трубы отопления в нескольких квартирах, пожар повредил и электрическую сеть. Весь дом - без тепла и света.Светлана Березкина, жительница дома №2, станция Вековка:- У нас плиты электрические, нам даже поесть никак нельзя, потому что у нас нет света. Мы три дня сидели голодные. Ни помыться после пожара, так как холодная течет, у нас же кулеры. У нас все от света работает. И никому дела нет.Большинство квартир в доме - муниципальные, помочь восстанавливать их должен собственник - муниципальное образование Григорьевское. Жители общежития чувствуют себя брошенными, жалуются, что за все время, пока у них не было ни тепла, ни света, к ним так никто и не приехал. Глава администрации заявляет, что был на месте, помощь жители станции, по его словам, могут получить в районном отделе соцзащиты.Александр Ширков, глава администрации муниципального образования Григорьевское:- После окончания восстановления электроэнергии - все остальные коммуникации у нас уже восстановлены - будет произведен комиссионный осмотр и установлена степень ущерба, причиненная пожаром. Меры социальной поддержки у нас определяются соц. защитой, то есть люди могут обратиться с заявлениями туда.Деньги на социальные выплаты будут выделены из районного бюджета, на них смогут рассчитывать собственники жилья и все зарегистрированные в пострадавших квартирах. В администрации района обещают восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»