Во время сильных метелей дежурство будет организовано круглосуточно.

Во Владимирской области федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» зимой будут обслуживать 172 единицы техники. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Протяжённость дорог федерального значения в регионе составляет почти 460 километров. В списке спецтехники: 64 КДМки, 34 трактора, 27 экскаваторов и погрузчиков, 9 грейдеров, 5 роторных снегоочистителей, а также 3 бульдозера. Сразу 30 машин будут подвозить рабочих.Для защиты автомагистралей от гололёда и снежного наката закуплено 50 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 14 тысяч тонн хлоридов. Оборудовано семь тёплых стоянок и столько же мест для отдыха и обогрева.Техника оснащена системой ГЛОНАСС, рациями УКВ-диапазона, сотовой связью, а также световыми маяками.Во время сильных метелей дежурство будет организовано круглосуточно.