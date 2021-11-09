Госдума не будет переходить на дистанционный формат участия депутатов в заседаниях. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума не будет переходить на дистанционный формат участия депутатов в заседаниях. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Председатель Госдумы отметил, что парламентарии услышали призыв о необходимости вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день не привились лишь 15% депутатов, уточнил Володин."Остальные либо вакцинированы, либо менее чем шесть месяцев назад переболели", — сказал спикер.Большинство сотрудников Аппарата Госдумы также прошли вакцинацию. Не привиты всего 4,6%, сообщил Володин.По его словам, сотрудники услышали призыв к вакцинации и осознали ответственность. Нереально исполнять обязанности, если ты не вакцинирован, подчеркнул председатель ГД.Володин напомнил парламентариям, что речь идет об ответственности, и в таких ситуациях начинать нужно с себя.