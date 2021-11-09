Выставка Сотворение вязниковского художника Кирилла Ведерникова - в Германии. Мастер уличного...

Выставка "Сотворение" вязниковского художника Кирилла Ведерникова - в Германии. Мастер уличного стрит-арта знаком жителям Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. Работы художника украшают стены зданий этих городов.Свою технику Кирилл Ведерников называет стилизованным русским авангардом, где образ идет из формы. Выставка "Сотворение" уже была представлена в Петербурге год назад и теперь экспозиция открыта в Нюрнберге. После 12 ноября, дня официальной презентации, она отправится в Бамберг. Несмотря на популярность работ Ведерникова по всей стране, во Владимире вязниковец впервые представил свою масштабную работу только в этом году. Она украшает дом на въезде со стороны Москвы.Ну, а сейчас Кирилл Ведерников готовится к презентации своих работ в Германии. Своими планами и эмоциями он поделился с "Вестями".Кирилл Ведерников, художник:- Немцы приобрели все эти работы. И они остаются здесь и, что очень важно, цельной экспозицией. И, скорее всего, выставка будет дальше экспонироваться в других местах. Мы как раз об этом разговариваем. Именно вот культура - она как-то объединяет страны, несмотря на все мировые кризисы, которые сейчас происходят.