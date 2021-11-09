09.11.2021

2021-11-09 12:35:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (42(9788) от 09 ноября 2021 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Читайте на странице 2.



ЗА СМЕЛОСТЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ в режиме видеоконференции провёл торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград тридцати сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. Продолжение на странице 3.



МОСКОВСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ

Руководство и коллегия ГУ МВД России по г. Москве поздравили личный состав и ветеранов органов внутренних дел с 77-й годовщиной награждения московской милиции орденом Красного Знамени. Читайте на странице 3.



ДЕНЬ ПАМЯТИ

На Петровке, 38 прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Читайте на странице 3.



ТАМ, ГДЕ ГОТОВЯТ ЛУЧШИХ

Центр профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке — уникальное подразделение, не имеющее аналогов в России. Здесь обучают тех, от кого во многом зависит боеготовность подразделений гарнизона столичной полиции. Читайте на странице 4.



ЗДЕСЬ НАУЧАТ ДАЖЕ ЛЕТАТЬ…

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж полиции» в условиях ограничительных мер, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, успешно даёт знания курсантам в режиме дистанционного обучения. Продолжение на странице 5.



В ПЕРЕДОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ТРУДЯТСЯ С НАСТРОЕНИЕМ

По-своему примечательного двойного успеха в служебной деятельности добилось передовое подразделение московского гарнизона полиции — отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бескудниковскому району Северного административного округа столицы. Читайте на странице 6.



ЧУВСТВО ДОЛГА

На минувшей неделе на площади трёх вокзалов в Москве состоялась информационная акция «Внимание, водитель! Узнай о своих долгах». Читайте на странице 7.



ГОД ЗА ГОДОМ — ПЕРВЫЕ

По итогам 2020 года группа делопроизводства и режима ОМВД России по району Проспект Вернадского была признана лучшей в городе. Важное дополнение: в очередной раз. Читайте на странице 7.



«БЫЛ РОЖДЁН ДЛЯ ПОДВИГА!»

Финальные соревнования XXIII ежегодного турнира по мини-футболу, посвящённого памяти Героя Российской Федерации Антона Фарелюка, прошли в Центре профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича Зайцева Главного управления Росгвардии по г. Москве. Продолжение на странице 8.



ЧТО РАССКАЖЕТ ДЕТСКИЙ РИСУНОК

О том, что поведают рисунки детей о той или иной семье сотрудника полиции, корреспонденты газеты «Петровка, 38» узнали, побывав в Культурном центре столичной полиции. В этом году на конкурс поступило 110 работ. Подробности читайте на странице 9.



«ВСЕГДА СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ»

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло награждение победителей литературного конкурса «Доброе слово» среди сотрудников и подразделений московского главка, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей. Читайте на странице 9.



РАБОТАТЬ НА ПОЗИТИВ

Вряд ли найдётся в нашей стране человек, который не слышал о генерал-лейтенанте милиции Александре ГУРОВЕ — знаменитом теоретике и практике борьбы с организованной преступностью. Он внёс мощный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом, бандитизмом и многое сделал для утверждения закона и законности в стране. Читайте на странице 10.



ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 11.



ВОДВОРИТЬ В РОССИИ СУД ПРАВЫЙ

Новый 1864 год москвичи встречали с надеждой: во-первых, общество начало постепенно привыкать к результатам сенсационной реформы 1861 года, освободившей крестьян от крепостного ига. Читайте на странице 12.



СТРАЖИ СЕВЕРО-ВОСТОКА

Станция метро «Медведково» ежедневно служит точкой притяжения для десятков тысяч жителей не только Москвы, но и нескольких городов области. И, к сожалению, вместе с честными рабочими и служащими в столицу устремляются и те, кто ищет лёгкой наживы. Продолжение на странице 13.



ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ

За три прошедших века какими только проблемами не приходилось заниматься столичным правоохранителям! Читайте на странице 14.



АНАТОМИЯ УСПЕХА ИГОРЯ МАТВИЕНКО

Значимость и роль продюсера очень важна. Просто что-то спеть — мало. Подробности читайте на странице 15.



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