"Злоумышленники зарегистрировали коммерческую организацию, название которой схоже с наименованием одной из муниципальных структур", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столичного региона, сотрудников частной юридической фирмы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в крупном размере.Установлено, что злоумышленники зарегистрировали коммерческую организацию, название которой схоже с наименованием одной из муниципальных структур. В интернет-рекламе ими активно использовалась символика органов власти и управления. Тех граждан, кто обращался за правовой помощью, приглашали в офис и обещали решить любые проблемы.С посетителями заключали договоры и требовали заранее оплатить еще не оказанные услуги. При этом следователи выяснили, что никто из работающих в фирме юрисконсультов не имеет высшего юридического образования. После того как клиенты переводили деньги на счета компании, общение с ними прекращалось. Полицейские располагают информацией о том, что от действий фигурантов пострадало более 100 человек, среди которых в основном пенсионеры и ветераны. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей.Оперативниками в офисах фирмы, а также по местам жительства ее руководителей и сотрудников проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, финансовая документация, копии договоров, списки клиентов и инструкции по ведению переговоров.Следователями УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Задержаны четверо подозреваемых, двоим из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий будет ждать суда под домашним арестом, а четвертый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео