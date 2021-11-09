Полицейскими установлена причастность фигуранта к девяти эпизодам противоправной деятельности.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ.Установлено, что обвиняемый, посещая магазины, расположенные на территории города Мурома, похищал алкоголь, продукты питания и средства личной гигиены.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов, опросив возможных очевидцев произошедшего, выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастен один и тот же человек.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого личность фигуранта была установлена.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к девяти фактам хищений, совершенным в период с августа по сентябрь текущего года.Сумма ущерба превысила 10 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.