Малыши вывалились из гнезда и оказались на дороге. Птиц с проезжей части подобрал житель Владимира...

Малыши вывалились из гнезда и оказались на дороге. Птиц с проезжей части подобрал житель Владимира Дмитрий Петров.Дальнейшие приключения малышей у себя дома Дмитрий снимал на видео. Первое время ему приходилось кормить пернатых с руки. Мужчина покупал для них рыбу у местных рыбаков. Для комфортной жизни птенцов он оборудовал импровизированный домик. Сначала из коробки, потом переместил их в специальную теплицу. Натянул сетку. Поставил ванночку. А в жару включал вентиляцию.Когда чайки подросли, мужчина выпустил их на мелководье. Два месяца наблюдал за ними и возил хлеб с рыбой.А недавно птицы улетели. В следующем году, говорит Дмитрий, он снова будет ждать уже взрослых чаек в гости. Чтобы не перепутать птиц с другими пернатыми, мужчина пометил их красным и зеленым.