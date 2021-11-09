Душегуба арестовали. Он признался в содеянном и раскаялся. Уголовное дело передано в Вязниковский городской суд для рассмотрения.

Во Владимирской области 42-летнего жителя Вязников обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.По версии следователей, вечером 9 августа мужчины были в гостях у сожительницы подозреваемого и употребляли алгоколь. На почве ревности между ними произошла ссора.«Через некоторое время хозяйка квартиры легла спать, а обвиняемый ушёл. Через несколько часов он вернулся, но дверь в жилище оказалась заперта. По балконам он залез на четвёртый этаж и проник внутрь через окно. Увидев, что товарищ лежит на одном диване вместе с сожительницей, он нанес 60-летнему мужчине несколько ударов бутылкой, а также руками по голове и телу. Избиение продолжилось на лестничной клетке. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в Следкоме.Душегуба арестовали. Он признался в содеянном и раскаялся. Уголовное дело передано в Вязниковский городской суд для рассмотрения.