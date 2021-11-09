Известно, как минимум, об одном случае нападения. Самец атаковал УАЗ и повредил дверь машины.
В Гусь-Хрустальном районе дикий зубр напугал жителей деревни Труфаново, которая расположена в границах охранной зоны нацпарка Мещера. Летом животных
Парнокопытное привлекли посадки картофеля. На видео, опубликованном селянами, млекопитающее разгуливает по окраине деревни. Животное не стесняется снимающих и даже сближается с людьми.
По причине засухи летом в угодья Уршельского лесничества несколько шесть выпустили на вольный выпас. Из-за закупорки кишечника сухой растительностью в вольере умерла одна из самок. В связи с её гибелью решено ускорить расселение. Как обычно, население разделилось на два лагеря. Одни защищают зубров, другие сетуют на агрессивных животных, пугающих детей.
Известно, как минимум, об одном случае нападения. Самец атаковал УАЗ и повредил дверь машины.
Охраной, подкормкой стада и отслеживанием его передвижения должна была заниматься бригада государственных инспекторов. Местные жители просят руководство национального парка помочь в решении проблемы.
Интересно, что в конце 2021 года в вольеры деревни Савинской заселят новых зубров - пятилетнего самца швейцарской из Окского заповедника и несколько самок из Муромского заказника. Сейчас он закрыт на благоустройство.