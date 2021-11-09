Известно, как минимум, об одном случае нападения. Самец атаковал УАЗ и повредил дверь машины.

В Гусь-Хрустальном районе дикий зубр напугал жителей деревни Труфаново, которая расположена в границах охранной зоны нацпарка Мещера. Летом животныхПарнокопытное привлекли посадки картофеля. На видео, опубликованном селянами, млекопитающее разгуливает по окраине деревни. Животное не стесняется снимающих и даже сближается с людьми.По причине засухи летом в угодья Уршельского лесничества несколько шесть выпустили на вольный выпас. Из-за закупорки кишечника сухой растительностью в вольере умерла одна из самок. В связи с её гибелью решено ускорить расселение. Как обычно, население разделилось на два лагеря. Одни защищают зубров, другие сетуют на агрессивных животных, пугающих детей.Известно, как минимум, об одном случае нападения. Самец атаковал УАЗ и повредил дверь машины.Охраной, подкормкой стада и отслеживанием его передвижения должна была заниматься бригада государственных инспекторов. Местные жители просят руководство национального парка помочь в решении проблемы.Интересно, что в конце 2021 года в вольеры деревни Савинской заселят новых зубров - пятилетнего самца швейцарской из Окского заповедника и несколько самок из Муромского заказника. Сейчас он закрыт на благоустройство.