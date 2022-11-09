Смерть основателя группы Ласковый май заставила многих по-другому взглянуть на события последних месяцев.

Смерть основателя группы "Ласковый май" заставила многих по-другому взглянуть на события последних месяцев.7 ноября в Оренбургене стало основателя легендарной группы "Ласковый май" СергеяКузнецова. Коллега и близкий друг Юрия Шатунова умер из-за оторвавшегосятромба. Приехавшие врачи уже не смогли ничего сделать.Телеведущий АндрейМалахов собрал в студии людей, для которых имена Шатунова и Кузнецова стали непросто звуками. Друзья в один голос говорили, что "Ласковый май"вновь соединился, но уже на небесах.По словам друзей,смерть Юрия сильно подкосила здоровье Сергея. Даже сам Малахов рассказал новыеподробности с похорон. "Сергей все время сидел, был раздавлен горем и вэтот момент ничего не мог сказать", — рассказывает ведущий.Коллеги СергеяКузнецова говорят, что мужчина сильно переживал из-за судебных разбирательств спродюсером группы Андреем Разиным. Автор песен "Ласкового мая" никакне мог понять, почему песни писал он, а наживается совершенно другой человек.Возможно, именнотяжелое нервное состояние и стало причиной проблем с сосудами Сергея. Неизвестно,чувствовал ли мужчина скорый уход, ведь совсем недавно он организовал творческийвечер, на котором рассказывал истории создания "Ласкового мая".