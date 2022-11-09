Смерть основателя группы Ласковый май заставила многих по-другому взглянуть на события последних месяцев.
Смерть основателя группы "Ласковый май" заставила многих по-другому взглянуть на события последних месяцев.
7 ноября в Оренбурге
не стало основателя легендарной группы "Ласковый май" Сергея
Кузнецова. Коллега и близкий друг Юрия Шатунова умер из-за оторвавшегося
тромба. Приехавшие врачи уже не смогли ничего сделать.
Телеведущий Андрей
Малахов собрал в студии людей, для которых имена Шатунова и Кузнецова стали не
просто звуками. Друзья в один голос говорили, что "Ласковый май"
вновь соединился, но уже на небесах.
По словам друзей,
смерть Юрия сильно подкосила здоровье Сергея. Даже сам Малахов рассказал новые
подробности с похорон. "Сергей все время сидел, был раздавлен горем и в
этот момент ничего не мог сказать", — рассказывает ведущий.
Коллеги Сергея
Кузнецова говорят, что мужчина сильно переживал из-за судебных разбирательств с
продюсером группы Андреем Разиным. Автор песен "Ласкового мая" никак
не мог понять, почему песни писал он, а наживается совершенно другой человек.
Возможно, именно
тяжелое нервное состояние и стало причиной проблем с сосудами Сергея. Неизвестно,
чувствовал ли мужчина скорый уход, ведь совсем недавно он организовал творческий
вечер, на котором рассказывал истории создания "Ласкового мая".