В регионе продолжается осенний призыв. Сегодня в ряды Вооружённых Сил отправились 40...

В регионе продолжается осенний призыв. Сегодня в ряды Вооружённых Сил отправились 40 солдат-срочников.Провожали призывников чиновники, представители патриотических клубов, школьники. Они пожелали нашим ребятам стойкости, мужества и удачной службы. Напомним, согласно областному плану, служить отправятся тысяча новобранцев из тридцать третьего региона. В зону специальной военной операции ни один срочник не попадет.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Куда бы вы не попали, в морфлот на наши корабли "Ковров", "Муромец", в сухопутные войска, - сегодня военнослужащие по контракту выполняют задачи в зоне СВО, вы выполняете задачи в тылу, в пунктах постоянной дислокации.