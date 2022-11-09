Важно правильно подготовить жилье.

Важно правильно подготовить жилье.Подготовка квартиры к продаже и ее правильное позиционирование позволяет существенно сократить сроки поиска покупателя и выйти на сделку всего за несколько недель. Главное – соблюдать пять основных правил.Навести порядок.Перед продажей квартиру надо «освежить». Не обязательно тратить большую сумму, достаточно косметического ремонта: проверить электрику, подклеить обои, затереть плитку, обновить розетки, перекрасить ванную. На работы потребуется около 100 тыс. рублей, однако эти затраты окупят себя при продаже.И конечно, важно выполнить тщательную уборку квартиры. Не лишним будет обратиться в клининговый сервис.Разобраться с документами.Все бумаги, касающиеся продаваемого жилья, должны также быть приведены в порядок. Документы о перепланировке, счета за ЖКХ, ипотечный договор с банком. Важно решить бюрократические вопросы и быть уверенным, что в процесс продажи не вмешается третье лицо.Красивые фотографии.Скорость продажи напрямую зависит от качества фотосъемки квартиры. Темные фотографии, искаженное пространство, невнятные ракурсы, неправильные акценты – все это может моментально отпугнуть потенциального покупателя. Поэтому если вы не уверены в собственных навыках, лучше привлечь для съемки профессионала.Готовность к торгу.Дисконт – обязательное условие быстрой продажи квартиры. Как правило, достаточно предоставить скидку в размере 5% от рыночной цены жилья в данной локации. Кстати, слишком большой дисконт может насторожить покупателя.Помощь брокера.Наконец, значительно ускорить сделку поможет надежный брокер или агентство недвижимости. У профессионалов рынка есть обширная база клиентов, и найти покупателя им значительно проще. Но важно быть уверенным в качестве предоставляемых услуг, поэтому перед обращением к риелтору стоит поспрашивать рекомендации у знакомых, почитать отзывы в интернете.