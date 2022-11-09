«Владимирпассажиртранс» провело конкурс детских рисунков, приуроченный к 70-летию со дня открытия троллейбусного движения в городе Владимире. Участвовало более 300 работ из 40 детских садов

«Владимирпассажиртранс» провело конкурс детских рисунков, приуроченный к 70-летию со дня открытия троллейбусного движения в городе Владимире. Участвовало более 300 работ из 40 детских садов города. 30 призеров в разных номинациях получили дипломы и памятные призы. Организаторы были приятно удивлены массовым откликом со стороны маленьких горожан. Первое место в этой номинации заняли детишки из группы №11