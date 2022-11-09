Анастасию Волочкову никто и ничто не может остановить. если она захотела – то сделает.

Анастасию Волочкову никто и ничто не может остановить. если она захотела – то сделает.Бывшая прима Большого театра, балерина Анастасия Волочкова любит жить в роскоши и купаться во внимании противоположного пола. Более того, она роскошно выглядит в свои 46 лет, что раздражает многих. Именно поэтому ее ненавидят неудовлетворенные женщины.Впрочем, некоторые хейтеры уверены, что Волочкову можно лишь пожалеть, и зависти тут нет места. В личном блоге танцовщицы ее вновь высмеяли брызжущие желчью комментаторы. На свежем фото Анастасия Волочкова предстала в ресторане с пышным букетом белых роз. Судя по всему, ее пригласили на очередное романтическое свидание, на что она сама намекнула."Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой. Полистайте, там красиво. И компания была замечательная. Ну невозможна моя жизнь без внимания и любви! И я этому так счастлива!" – написала Анастасия Волочкова.В руках балерина держала огромную лепешку из тмина с надписью "Волочкова" и с восторгом смотрела на нее. Волочковой такой подарок очень понравился, а пахнет он как! Остается только догадываться. Фанаты предположили, что новый поклонник испражнявшейся под кустиками Волочковой печет хлеб.