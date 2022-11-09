Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 9 ноября рассказал о шести пострадавших и одном погибшем мобилизованном жителе региона, находившихся на передовой в зоне СВО. «Примерно с 3

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 9 ноября рассказал о шести пострадавших и одном погибшем мобилизованном жителе региона, находившихся на передовой в зоне СВО. «Примерно с 3 ноября идёт попытка прорыва ВСУ российской линии обороны. Наши бойцы героически отражают атаки. Сейчас они находятся на передовой. Среди наших земляков 6 раненых и точно известно об одном погибшем»,