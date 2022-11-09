Губернатор сообщил о ситуации на фронте.

Александр Авдеев рассказал о ситуации на фронте. Информацию с передовой актуализировал его представитель в мобилизованных подразделениях.«С 3 ноября начались попытки ВСУ прорыва линии обороны. Бойцы отражают атаки. Информация об отсутствии снабжения и вооружения, которая распространилась теми, кто оставил товарищей в бою, не соответствует действительности», - подчеркнул губернатор.Он добавил, что известно о шести раненых и одном погибшем. Информация о других потерях проверяется.«Выходим на связь с семьями. Обеспечим все необходимые меры поддержки. Обстановка сложная и напряжённая, но управляемая», - резюмировал глава региона.Напомним, что вчера обладминистрация сообщила о , которые сейчас находятся в госпитале.