На днях блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео с пародией на российского солдата, который в окопе отбивался от гранат в окопе. Лига безопасного интернета потребовала провести ..

На днях блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео с пародией на российского солдата, который в окопе отбивался от гранат в окопе. Лига безопасного интернета потребовала провести проверку в отношении молодого человека. Об этом пишет .В итоге полиция пришла к Некоглаю домой и потребовали предъявить документы, однако, как сообщает , паспорта у него не оказалось. Блогера задержали до выяснения личности. Правда, есть сведения, что Некоглая задержали за нарушение миграционного законодательства и будет депортирован в родную Молдавию.При этом представитель тиктокера Никита Артемчук заявил, что у его подопечного не было цели кого-то оскорбить или дискредитировать российскую армию. По его словам, теперь блогер пытается донести до народа эту информацию. Об этом сообщает .