Бывший детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев сообщил в своих соцсетях о том, что отправляется в зону проведения СВО, где будет служить в медицинском батальоне.

Бывший детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев сообщил в своих соцсетях о том, что отправляется в зону проведения СВО, где будет служить в медицинском батальоне. Прохорычев планирует в качестве психолога работать в госпиталях с ранеными бойцами. Решение, по его словам, принято не спонтанно и не под эмоциональным фоном. Геннадий Леонардович уверен, что его опыт и