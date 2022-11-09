Выяснилось, что сотрудник лицензионно-разрешительной службы не проверил все данные. Он не уточнил...

Выяснилось, что сотрудник лицензионно-разрешительной службы не проверил все данные. Он не уточнил информацию о том, что мужчина, который хочет владеть оружием, был ранее судим за совершение разбойного нападения.Бывший преступник получил разрешение на огнестрельное оружие и использовал его при попытке убийства жителей Собинского района.Ленинский районный суд уже публиковал информацию об этом громком деле: «4 июля 2021 года, находясь в городе Лакинске Владимирской области, желая из-за возникшего конфликта убить своих сожительницу и соседей, произвел 38 выстрелов из ружья в дверь квартиры».К счастью, тогда обошлось без жертв. Как итог: суд оштрафовал бывшего росгвардейца на 40 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com