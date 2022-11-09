Бывший уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев отправился...

Бывший уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он будет служить в медицинском батальоне.Об этом бывший омбудсмен сообщил на своей странице в соцсетях. По его словам, сейчас армии нужны психологи для работы в госпиталях с ранеными бойцами. "Решение принял не спонтанно, мои опыт и компетенция сейчас нужны там", - говорится в сообщении. Напомним, Геннадию Прохорычеву 51 год, он воспитывался в детском доме, окончил Владимирский госуниверситет по специальности “Психология”. Отец четверых детей. С 2011-го по 2022 год занимал пост уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе.