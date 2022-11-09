Ровно 410 лет назад народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина сокрушило иноземных интервентов.

Ровно 410 лет назад народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина сокрушило иноземных интервентов.Достойные потомкиДоблесть наших предков положила конец Смутному времени, надломила хребет Речи Посполитой. Началась новая глава русской истории. Уже через несколько десятилетий после освобождения московского Кремля от польских оккупантов к России присоединилась левобережная Украина...Не зря говорят, что история циклична. Российские солдаты в очередной раз вынуждены отстаивать независимость Отчизны с оружием в руках, освобождать от орд коллективного Запада наши южные территории - Донбасс, Запорожье, Херсонщину.Из века в век владимирцы активно участвовали в судьбоносных для страны событиях. В этот раз наши земляки также не остались в стороне. Первая владимирская часть уже прибыла на передовую. Мобилизованные бойцы заняли позиции на важных участках фронта. Храбрости им не занимать, а вот дополнительные комплекты снаряжения лишними точно не будут, особенно в суровых условиях надвигающейся зимы.В последние дни октября непосредственно на позиции, в опорные пункты и тыловую зону с малой родины нашим ребятам привезли важный груз. Владимирские мобилизованные получили 400 пар зимних берцев, 350 спальных мешков, лекарства, 20 компактных печек и 20 брезентовых малогабаритных палаток. Кроме этого, солдатам передали газовые горелки и баллоны, насосы для подъёма воды и канистры, всяческие инструменты (бензопилы, дрели, топоры, молотки) и стройматериалы (гвозди, доски, целлофановую плёнку). Не забыли и про «ценности» для бойцов на передовой: чай, кофе и сигареты.Весточки из дома- Бойцы особенно просили привезти сумки для магазинов, которые подвешивают на бронежилеты. Просьбу выполнили - доставили 1250 таких комплектов. В целом условия создали нормальные, горячее питание подвозят на позиции. Учитывая непростые погодные условия, личный состав полностью обеспечили резиновыми сапогами. Настроение у ребят - бодрое, боевой дух - стойкий. Во многом потому, что они видят: на малой родине их поддерживают, ждут, гордятся ими и верят в безоговорочную победу. От имени бойцов и командования первого владимирского формирования благодарю всех неравнодушных жителей нашей области, которые сплотились вокруг важнейшей государственной задачи, вокруг правого дела, - говорит спецпредставитель Губернатора в отмобилизованных формированиях на территории проведения СВО.Как уверяют владимирские чиновники, наш регион будет отправлять на передовую грузы дополнительной помощи каждую неделю. В прифронтовой полосе уже подготовили полковое складское помещение. Кстати, жители нашей области смогут адресно передавать родным на передовую небольшие посылки. Вещи будут хранить на складе, под бдительной охраной. Бойцы смогут получать их в тылу, в дни передышек. Адрес полевой почты: В/ч п.п. 11048 (с указанием ФИО бойца).Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:- Сейчас на передовую отправилось второе владимирское формирование. Вслед за земляками регион формирует конвой с техникой и необходимыми вещами для организации быта. Необходимо отправить его как можно быстрее, при этом учесть все потребности бойцов.