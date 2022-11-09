Певица Лолита всегда говорила, что способна выжить в любых условиях. И доказала это.

Певица Лолита всегда говорила, что способна выжить в любых условиях. И доказала это.Несмотря на уровень своей популярности, российская певица Лолита Милявская не белоручка. На днях она показала в своем аккаунте, как стирает белье практически в унитазе – в биде. Это произошло во время ее очередных гастролей в гостиничном номере в Тюмени. Все дело в том, что постирать в раковине у певицы не получилось – там не было затычки. А вот в биде она как раз нашлась.Так как Лолита не любит нарушать правила пользования имуществом в общественных местах, то решила пойти на компромисс и смело бросила свою одежду туда, где другие люди мыли половые органы. Артистка аргументировала отсутствие затычки в раковине тем, что в гостинице очень беспокоятся за сохранность раковин, сообщает."Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти", – заявила опустившаяся на дно Лолита Милявская.Поклонники были шокированы таким видео. "Докатилась!" – пишут фанаты в пабликах. Впрочем, им не привыкать. Недавно Лолита ужаснула их не менее, показав вид своего опухшего лица. Певица призналась, что перед сном ест много сладкого, поэтому на утро ее мучают отеки.