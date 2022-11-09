Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...

Компания «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Биотехнологии» подписалиновое соглашение о сотрудничестве. Единый платёжный документ за услуги ЖКХ теперь будут получать жители Вязниковского и Судогодского районов.Новый платёжный документ с начислениями за октябрь пришёл в ноябре.- «Энергосбыт Волга» активно развивает проект по внедрению единого платёжного документа во Владимирской области. Сотрудничествогарантирующего поставщика электроэнергии с региональными операторами «Биотехнологии», «Хартия», «ЭКО-Транс» и другими предприятиямижилищно-коммунального комплекса доказало его эффективность. Единый платёжный документ на данный момент получают более 340 тысячабонентов региона. Он позволяет нашим клиентам контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте, -подчёркивает руководство компании «Энергосбыт Волга».Осенью 2022 года к проекту присоединились управляющие компании ООО ДУК «Территория» в Муроме и ООО «Благовест» в городе Струнино, атакже МУП ЖКХ «ПКК Собинского района». Их услуги вошли в единую квитанцию «Энергосбыт Волга».«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов, что если данные по количеству зарегистрированных или адресу в единых квитанциях некорректны, необходимо обратиться в клиентские офисы «Энергосбыт Волга». Для уточнения информации клиенты могут воспользоваться и дистанционными сервисами компании. Наш контактный центр 8 (4922) 77- 30-00 работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Обращения принимаются на почтуКруглосуточно доступны мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» и личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Для регистрации достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью этих сервисов можно получить консультацию специалистов и подать обращение без посещения клиентского офиса, передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.