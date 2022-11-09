Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Сотрудник Росгвардии выдал лицензию на оружие человеку, который впоследствии попытался убить двоих жителей Собинки. Ленинский районный суд Владимира признал его виновным в халатности.Бывший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы ненадлежащим образом проверил личность мужчины, который пытался получить документы на оружие. Заявитель оказался ранее судим за совершение особо тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия.Однако это не помешало владимирцу получить разрешение на покупку, хранение и ношение ствола в 2017 году. А 4 июля 2021 года он попытался убить из него двух жителей Собинского района. На суде экс-сотрудник ведомства отрицал свою вину. Однако судья всё равно счёл её доказанной. Фигуранта оштрафовали на 40 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.