Едет как европеец, стоит как китаец. Машина мечты? Возможно. Китайский кроссовер от компании Geely расставит точки над i в вопросе каким должен быть идеальный городской автомобиль в условиях санкций.

Едет как европеец, стоит каккитаец. Машина мечты? Возможно. Китайский кроссовер от компании Geely расставит точки над i в вопросе каким должен быть идеальный городскойавтомобиль в условиях санкций.– Я буду на китайском кроссовере– Вот ни фига сейчас не уточнилВероятно, 2022– й былобъявлен годом китайского кроссовера: количество городскихвнедорожников из Поднебесной возросло просто невероятно. Что в этом изобилиихорошо, а что плохо, мы попробуем разобрать. Но у меня складываетсявпечатление, что Geely Tugellа в данной ситуации относится, скорее, к "хорошо".КАК ВЫГЛЯДИТ:Сочный синий цвет, лаконичныеизгибы, напоминающие все хорошее, что мы знаем о современных кроссоверах и весьма спортивный вид,которого бы не постеснялись даже уверенные в себе баварцы. Удивлены? Я нет,потому что Geely присутствует на мировых рынках давно, в том числе как владелец автоконцернаVolvo. А таккак в стиле и технологичности шведская компания в свое время затыкала за поясвсех, до кого могла и не могла дотянуться, логично, что вектор усвоен и принят.Узкие фары – дань сложившейсяза последние пару лет тенденции. Светодиодным фарам это не мешает заливатьбегущий под колеса асфальт ярко и эффективно, а вот в облике машины этоочевидный плюс. Как в передней, так и задней части автомобиля, оптика оченьграмотно вписана в окружающие детали кузова. И вообще ощущения какой-точужеродности в облике автомобиля не появляется: наоборот, возникает чувство,как будто "оно всегда так и было". Вполне возможно, что причиной тому -шеф-дизайнер Volvo, перешедший на должность вице-президента Geely по… угадайте чему? Конечно же дизайну!Чего только стоит ключ отавтомобиля, выполненный в виде игрушечной машинки (тезис о том, что мужчину имальчика разделяет только количество годиков и стоимость игрушек, только чтополучил новое подтверждение)? Ну красота же, да и только! Низкопрофильнаярезина с красными саппортами доставляет отдельное удовольствие и даритобещания, которым я, на самом деле, изначально боялся верить. Расскажу чутьпозже, а пока призывно приоткрою дверь в салон.КАК ВНУТРИ:Вот внутри есть свои плюсы иминусы. Точнее, минус. О нем чуть позже, а пока о плюсах.Отделка сидений кожей – ДА! Изысканный строгий дизайн торпедо и управляющихповерхностей – ДА! Очень удобная рукоятка АКПП и все, что прилегает и окружает – ДА, ДА, ДА! Этиребята не зря ели свой хлеб в Volvo, и не зря теперь сидят в дизайне Geely. Черно-белые иконкина мультимедийном экране, кстати, сразу напомнили мой первый опыт вождения Volvo XC90, показавшийшикарный интерфейс бортового компьютера еще до того как это стало мейнстримом.На консоли кнопок гораздобольше, чем в других автомобилях, но я такое как раз люблю. Да и вообще, тотфакт, что сюда еще не добралась тенденция все управление убирать в сенсорный экран, менярадует. Не все можно быстро найти в системном интерфейсе, даже если его гениипроектировали. Да и ощущение контроля остается. Хотя искать взглядом нужнуюкнопку, не отрываясь от дороги – то еще приключение. Разрешение бортовыхэкранов отличное, а задержки в работе интерфейса вообще отсутствуют. Ура.Сидеть удобно: кресла мягче,чем у большинства встреченных мной немцев (а их было немало), но в сиденье непроваливаешься, как бывает иногда у японских марок. В общем, удобно, как ясказал. Передние сиденья оснащены электронными регулировками, памятью, иотъезжают при выходе и посадке в автомобиль. Правое переднее сиденье можнорегулировать и из задней части салона, что является если не признаком, то точнонамеком на представительский автомобиль.Отдельно отметим очень и оченьхорошую шумоизоляцию салона и в принципе качество деталей и их подгонки. Браво.На этот уровень можно ориентироваться.КАК ЕДЕТ:Ну вот мы и пришли к самомувкусному. Как едет?За последние полгода сами знаете чего, я уже почти успел отчаятьсяполучить удовольствие от поездки за рулем тестируемого автомобиля. Все, чем сейчас заполняютосвободившиеся осторожными европейцами ниши, может быть красивым,технологичным, но в плане езды – простите меня. И вот здесь сложившаясятенденция дала сбой: этот автомобиль ЕДЕТ.Под капотом Geely Tugella слегкаподзадушенный вольвовский движок на 238 лошадей, но даже с этим (не самымплохим, кстати) мотором 8-миступенчатая коробка-автомат отрабатывает на “ура”.Старты с Tugella невероятно веселые: 6,9 секунды для такого движка – отличный результат!Да и управление само острое,отточенное, совсем нетипичное для азиата, не заточенного изначально на спорт.На скользком и мокром дорожном покрытии Geely ведет себя почти безупречно, без излишненавязчивых реакций со стороны дорожных ассистентов, но все равно под ихбдительным контролем. Кстати, очень здорово настроен активный круиз-контроль.На приборной панели даже отображаются окружающие автомобили и тип дорожнойразметки! Таким образом, логику поведения круиз-контроля можно видеть, таксказать, в режиме реального времени. Чудес, впрочем, не происходит, и еслиотпустить руль, то через пару десятков секунд автомобиль начнет “ругаться” итребовать вернуть руки на руль.КАК ЗВУЧИТ:Все больше и больше мне нравится этот автомобиль:притом, что акустика и так звучит очень достойно, шестиполосный эквалайзер -редкость даже среди роскошных немцев (там и три полосы-то излишество). В паре сотличной шумоизоляцией, очень хорошо отстроенная акустика превращает машину вконцерт на колесах. За звучание – оценка десять из десяти! И не трогайтенастройки. Они здесь не для этого. Все уже настроено до вас.КАК ГИТАРА:Не могу назвать багажник Tugella излишне вместительным,но зато задним пассажирам просторно, а гитара все равно разместилась безпроблем и излишних сантиментов. Объем багажника 325 литров, а если неограничивать полкой, то 446. Под полом размещена догадка и приличных размероворганайзер. В принципе, все хорошо.ВЫВОДЫ:Ну на самом деле, если у меняспросят о машине мечты китайского производства, я без запинки скажу, что это Tugella. Безусловно,нельзя не ожидать роста и исправления небольших косяков, которые у всехприсутствуют (ну хотя бы поставьте уже поддержку AppleCarplay!), но в целом это автомобиль,на качество и дизайн которого можно равняться.Цена от 3,5 миллионов (нуладно, 4,5, если хорошая комплектация) совсем не пугает, и кажется весьмаприемлемой, с учетом адской чехарды, в которую играют сейчас дилеры,распродающие европейские запасы.