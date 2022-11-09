Проект Мой спортивный район стартует в следующий вторник, 15 ноября. Дискуссии на цифровой площадке будут проходить целую неделю и завершатся 21 ноября.

Проект "Мой спортивный район" стартует в следующий вторник, 15 ноября. Дискуссии на цифровой площадке будут проходить целую неделю и завершатся 21 ноября.Московские власти активно занимаются развитием спортивной сферы. Во всех районах города постоянно строятся различные спортивные объекты: от физкультурно-оздоровительных комплексов до тренажерных площадок. Выходные жителей российской столицы не обходятся без спортивного досуга.Поэтому вполне логично, что москвичи примут участие в развитии проекта "Мой спортивный район". Помочь городу они смогут на на цифровой платформе "Город идей". Обсуждения пройдут по различным темам: дворовый спорт, сезонные активности, спортивные онлайн-проекты Москвы, идеальные тренировки и многое другое.Проект "Мой спортивный район" стартует в следующий вторник, 15 ноября. Дискуссии на цифровой площадке будут проходить целую неделю и завершатся 21 ноября.Сегодня в рамках спортивного проекта для жителей столицы регулярно проводятся бесплатные тренировки, которые пользуются большой популярностью у москвичей. К слову, занятия проходят сразу на 28 площадках города.Тренировки для местных жителей проводят специалисты Москомспорта. В комплекс физических упражнений входят кардиотренировки, занятия фитнесом и игровыми видами спорта. Участники онлайн-дискуссии обсудят данные занятия, выберут любимые и предложат иные виды спортивного досуга.В качестве экспертов на цифровой площадке "Город идей" выступят сотрудники столичного департамента спорта, представители государственного бюджетного учреждения "Мосгорспорт", а также фитнес-тренеры. Они примут решение о вынесении идей на публичное голосование. А лучшие предложения оценят москвичи.Регистрация на проект уже открыта. Участников дискуссии попросят предложить свои идеи по четырем направлениям: организация спортивного досуга в зимний сезон, организация спортивного досуга в летний сезон, развитие сайта "Мой спортивный район" и развитие телеграмм-канала проекта.Напомним, ранее "" сообщили, что спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" достроят в 2023 году. Трехэтажное здание площадью более 7,5 тысяч квадратных метров будет включать в себя игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами по 300 человек, тренажерный зал, а также бассейн для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров.