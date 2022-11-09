В 15-21 9 ноября поступило сообщение о задымлении в родильном доме в Коврове, на улице Гагарина, д....

В 15-21 9 ноября поступило сообщение о задымлении в родильном доме в Коврове, на улице Гагарина, д. 2.Приехавшие пожарные увидели задымление в здании роддома. Они сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага, тушения пожара и эвакуации людей.Пожарные не дали огню распространиться, горение имущества и внутренней отделки было ликвидировано на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.На пожар привлекалось 9 единиц техники, 33 человека личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Причины возгорания устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/