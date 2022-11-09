Эксперт по рынку недвижимости поделился советами для выгодной сделки по продаже собственности.

Эксперт по рынку недвижимости поделился советами для выгодной сделки по продаже собственности.Вопрос продажинедвижимости актуален всегда. Эксперт по рынку недвижимости Кирилл Кулаковрассказал, как закрыть сделку максимально выгодно для продавца.В первую очередьнужно выбрать подходящий период времени. Рынок цикличен — после роста ценобязательно будет падение и наоборот. Стоит учесть и сезонность, например, дачизимой дешевеют на 20%.Во-вторых, необходимособрать информацию об инфраструктуре: близость транспорта, детских садов ишкол, больниц и других социальных структур. Так, объект станет болеепривлекательным.Еще один важныйпараметр, который может сыграть на руку, это капитальный ремонт дома. Даже еслижилье продается не в новостройке, наличие капитального ремонта обеспечивает коммуникациии внешний вид.Наименее очевидныйфактор "дороговизны" квартиры — это ремонт. Не обязательно делатьновый перед продажей, но важно убрать лишние вещи, расхламить помещение,сделать его визуально больше и чище.В качестве пятогосовета, эксперт предлагает оценить дополнительные параметры. Это, например,наличие шлагбаума и закрытый двор, видеонаблюдение, спортивные площадки идругое. Каждый из этих параметров повышает привлекательность объекта, а за нейи стоимость.