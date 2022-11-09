В британском городе Йорке короля Карла III закидали яйцами.

В британском городе Йорке короля Карла III закидали яйцами.Королевская чета отправилась с визитом в город, однако местные жители встретили монарха и ему супругу не очень приветливо. Как сообщает , в Карла III и королеву-консорта Камиллу полетели яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар.Хулигана, который посмел совершить унизительный акт в сторону королевской четы, сразу же задержали. Об этом пишет . При этом стоит отметить, что Карл III проигнорировал инцидент и отправился дальше с невозмутимым видом.