Какая удивительная осень! Мы искупались в тепле и радости, добре и нежности. Продлить ощущение праздника в душе помогут фильмы, концерт и спектакли из подборки Дни.ру,

Какая удивительная осень! Мы искупались в тепле и радости, добре и нежности. Продлить ощущение праздника в душе помогут фильмы, концерт и спектакли из подборки "Дни.ру",ФИЛЬМ"Тест на беременность""Тест на беременность" —мелодрама о жизни врачей и пациенток перинатального центра, первые два сезона которойвышли ранее на Первом канале. В новом сезоне популярной истории снялись Светлана Иванова, КристинаОрбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, режиссер – МихаилВайнберг ("Метод Фрейда"). По сюжету в жизни врача Натальи Бахметьевой(Светлана Иванова) — новый, переломный этап. Больницу,где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческийперинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомернуюНину Артамонову (Кристина Орбакайте). На операционный стол к Бахметьевойпопадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию,на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Натальявынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.С 16 ноября, KION.ТЕАТР"Авиатор"Герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор" Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, однажды отдав себя научному эксперименту. В голове только шумы и отголоски воспоминаний. Фрагментарно всплывающие отрывки прошлого. Больница. Профессор, которого интересует состояние героя из-за выгоды. Платонов, словно авиатор, смотрит на мир с высоты. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы. Частицы своего прошлого… Постановка Алины Кушим стала первым воплощением произведения на театральной сцене.13 ноября, "Школа современной пьесы"."Цветы запоздалые""Цветы запоздалые" – это история обедневшей княжеской семьи и доктора Топоркова называют родоначальником чеховской драматургии, здесь слышен и "Вишневый сад" с темой дома, который гибнет. И "Иванов" с любовью, которая всегда приходит не вовремя, и "Чайка" – с трагической невозможностью счастья. Режиссер Сергей Тонышев (выпускник Мастерской Сергея Женовача) из театра "Мастерских" говорит, что его спектакль – это признание в любви своей семье. Это те слова и те мысли, которые обычно не говорим, боимся сказать самым важным и близким людям. Сказать их стоит, пока еще не поздно.14 ноября, сцена пространства "Внутри"."Дурацкий цЫрк""Высокие Братья/Tall Brothers" приглашают на трюковое интерактивное представление, чудесное в своей простоте, вызывающее самый широкий спектр чувств – от заразительного смеха детей до искренних слез взрослых. Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация и контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие "смертельные номера" зрителей в "Дурацком цЫрке", где все по настоящему серьезно и серьезно по не настоящему! Самый не стандартный цирк, которого вы еще не видели!19 ноября, Московский театр иллюзии."Дом Бернарды"Это история испанских женщин (воссозданная по реальным событиям), переданная языком танца и музыки фламенко. За фасадом строгих правил и ограничений кипят страсти, подавляемые душевные порывы и скрытые желания женщин прорываются наружу. Вас ждет современная трактовка классической пьесы Федерико Гарсиа Лорки режиссеров Елены Совы и Антона Преснова с видеопроекциями и саунд-дизайном. Хореография выдающегося испанского хореографа Хавьера Латорре, хореограф-постановщик – Сусанна Ларриба Адель (Испания).17 ноября, на сцене театра "Русская песня".КОНЦЕРТДень рождения "МУЗ ТВ"На главной сцене страны соберутся популярные звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы лично поздравить канал со знаковым событием. На несколько часов зрители перенесутся в разные музыкальные эпохи "МУЗ-ТВ" – будут подпевать любимые хиты кумирам и впервые услышат громкие новинки молодых артистов, покоривших ТОП чарты и сердца миллионов поклонников. В честь большого праздника канала в самом сердце столицы выступят: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Стас Костюшкин, REFLEX, Катя Лель, "Блестящие" и многие другие. Начало телетрансляции в 20 часов.11 ноября, Кремлевский дворец."Маленький принц"Удивительная история, отзывающаяся в каждом сердце, живые иллюстрации и музыка, написанная специально для этой премьеры. Впервые будут исполнены композиции "Планета Маленького Принца", "Бег времени", "Фонарщик", "Роза". У вас есть уникальный шанс, стать первыми, чьей души коснуться звуки этой прелестной музыки.13 ноября, Соборная палата."Аффинаж"За десятилетнюю историю петербургская группа "Аффинаж" покорила множество зрителей благодаря глубоким текстам и оригинальной музыке, в которой, как отмечают критики, звучат "витиеватые басовые линии, мощный баян, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал, варьирующийся от нежного полушепота до надрыва". Последней на данный момент работой коллектива стал мини-альбом "Другое. Сторона А": все композиции посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниям и надежде. Оценить их можно будет на московском концерте.18 ноября, Известия Hall.