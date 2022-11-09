Теперь аукцион объявят заново.

Мэрия Владимира расторгла контракт на покупку пяти новых троллейбусов. Компания «Транс-Альфа» сроки поставки элекротранспорта «Владимирпассажиртрансу».Договор заключили 8 сентября. Фирма согласилась передать горадминистрации пять новых машин марки «Авангард» за 91 млн рублей. «Рогатые» должны были приехать в областной центр к середине октября, но что-то пошло не так. Власти направили поставщику претензию. Однако, видимо, договориться не получилось.Теперь аукцион проведут заново.