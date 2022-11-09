Возгорание подземного кабеля и разлив химического вещества из резервуаров – такие учебные задачи отрабатывали МЧС на владимирской ТЭЦ-2. К ликвидации условной чрезвычайной ситуации

Возгорание подземного кабеля и разлив химического вещества из резервуаров – такие учебные задачи отрабатывали МЧС на владимирской ТЭЦ-2. К ликвидации условной чрезвычайной ситуации привлекли 49 человек личного состава и 14 единиц техники. На месте происшествия был развернут штаб, который координировал действия спасателей. Вместе с пожарными подразделениями на место прибыла передвижная химическая лаборатория и скорая помощь.