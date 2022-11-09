Алексей Панин давно хотел стать непохожим на всех. И вот у него получилось.

Алексей Панин давно хотел стать непохожим на всех. И вот у него получилось.45-летний актер Алексей Панин несколько лет назад уехал из России вместе с дочерью Анной и мамой. С тех пор он живет в испанской деревне Аликанте и активно делится с подписчиками историями из своей жизни. В привычной себе манере Панин без стыда говорит о развязном и аморальном образе жизни, который он не перестал вести на чужбине, а также о ненависти ко всему русскому.Панин заявлял, что хочет избавить свою наследницу Нюсю от дурного влияния русских и их менталитета. "Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди", – заявлял он.Панин не раз оскорблял россиян. К примеру, называл их неполноценными и "закомплексованными", а также "злобными уродцами, ненавидящими всех вокруг себя". При этом основная аудитория Панина по-прежнему русские. В Испании же он никому не интересен.На днях Алексей Панин решил поделиться радостной новостью о том, что набил себе татуировку на лопатке. Вероятно, это интересно его европейской аудитории. Актер прикрепил к публикации фото, на котором мастер всадил ему острие иглы под кожу. При этом Панин улыбается и смотрит в камеру."Ура! Мы, наконец-то, добили мою татуировку. В прямом и переносном смысле. Спасибо!" – написал счастливый Панин.Ранее психолог Вероника Степанова описала жизнь Панина как "жизнь бомжа, найденного у испанской помойки".