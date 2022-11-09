По народному календарю 10 ноября 2022 года отмечается день Параскевы Пятницы, бабьей заступницы....

По народному календарю 10 ноября 2022 года отмечается день Параскевы Пятницы, бабьей заступницы. Православная церковь вспоминает святую Параскеву, христианскую великомученицу.Прозвище Пятница - перевод имени Параскева. Почитание Параскевы объединилось с культом славянского божества Макошь (Мокошь) - покровительницы женщин и матерей. Поэтому Параскеву Пятницу считали «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Девушки обращались к ней в своих молитвах, вопрошая о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо. Неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе называли Пятницкой. Мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.Еще в этот день готовили свои жилища к зиме, а также чистили стойла. Была традиция проводить «льняные смотрины», когда крестьяне показывали друг другу вытрепанный лён-первак. Девушки тем самым демонстрировали юношам насколько хорошие они хозяйки.На Параскеву Льняницу стоит под контролем держать эмоции. С давних пор говорили, кто на Параскеву много смеется, в старости прольет много слез. А кто над людьми насмехается — тому на том свете также достанется.Также категорически запрещено женщинам с кем-либо ругаться и выяснять отношения, иначе свою старость будет доживать в одиночестве.Считалось к беде мыть голову и купать детей — сушец (болезненная худоба) нападет. Обычно в день поминовения Параскевы-Пятницы не работали, особенно запрещалось стирать белье. Лучше отдохните и посвятите день себе.Не стоит в этот день начинать новое дело, так как оно не принесет желаемого результата.Народные приметы 10 ноябряДо Параскевы листья с вишни не опали — тепло продержится еще долго.10 ноября утром туман — это к оттепели.Возле луны круг — жди бури.Увидеть на Параскеву белку — к потеплению.Фото: https://www.pxfuel.com/