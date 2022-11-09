5 ноября исполнилось 40 дней уходя из жизни певца и танцора Бориса Моисеева. В его репертуаре были, в том числе, и песни, написанные Олегом Газмановым. Главный есаул страны рассказал Дни.ру об отношениях с крошкой Борей, как называл себя сам исполнитель Голубой Луны.

5 ноября исполнилось 40 дней уходя из жизни певца и танцора Бориса Моисеева. В его репертуаре были, в том числе, и песни, написанные Олегом Газмановым. Главный "есаул" страны рассказал "Дни.ру" об отношениях с "крошкой Борей", как называл себя сам исполнитель "Голубой Луны"."Я знал Бориса очень давно, – признается Газманов. – Его первая команда (трио "Экспрессия" – прим. ред.) была из Калининграда. А я сам оттуда родом и многих там знал. При этом Борис изначально занимался только танцами, а потом вдруг запел. И во всем он был очень талантливым человеком"."Боря очень тонко чувствовал и музыку, и поэзию, – продолжает Олег Михайлович. – Когда он захотел спеть мою песню "Надежда умирает последней", я недоумевал. "Ты же не поешь!" – сказал я. "Ты удивишься!" – обещал мне Борис. И, действительно, я удивился".Газманов объяснил секрет популярности Моисеева: "Люди, которые приходили на его концерты, чувствовали, что он горел. Он мог раствориться в образе, в песне, в эпизоде, в танце – это не каждому дано".Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Похоронили артиста на 21-м участке Троекуровского кладбища столицы. Оно считается одним из самых "звездных" – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой.