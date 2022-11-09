9 ноября Православная церковь чтит память единственного историка, приравненного к рангу святых – Нестора Летописца.

9 ноября Православная церковь чтит память единственного историка, приравненного к рангу святых – Нестора Летописца.ИСТОРИЯМонах Нестор былпослушником-летописцем Киевско-Печерского монастыря. Нестор был свидетелеммногих исторических событий, аккуратно записывал данные об документах, добавлялсвое мнение. Благодаря монаху до современности дошла информация об уже утерянныхисточниках.Прожил Нестороколо 58 лет и похоронен был в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.ТРАДИЦИИ9 ноября женщинытрадиционно ткали полотно для иконы Богоматери. Считалось, что она подаритсчастье домашним жителям.Если на деревьяхуже лежит иней — зима совсем близко. А если ветер дует в одном направлении, значитбудут осадки.Нужно бытьосторожными с обещаниями, а принятые стоит обязательно выполнить.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ9 НОЯБРЯВ Несторов день нельзяподвергать себя опасности и рисковать. Лучше повременить с опасными занятиями.9 ноября нельзядавать в долг деньги — выплаты не будет.Стоит бытьаккуратнее с глазами, нельзя заниматься делом, которое может им навредить.