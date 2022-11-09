Агрегатор объявлений зафиксировал новый рекорд на рынке недвижимости.

Агрегатор объявлений зафиксировал новый рекорд на рынке недвижимости.Агрегаторобъявлений на рынке недвижимости "Циан" объявили: доля объявлений о срочнойпродаже вторичной недвижимости выросла до 4%. Ранее это значение составляло 2,8%от общего числа продаваемых объектов. Для аналитики были взяты 37 городов снаселением свыше 500 тыс. человек, в том числе Московская и Ленинградская области.Если называтьконкретные цифры, то количество объявлений о срочной продаже дошло до 12,5тысяч. Наибольшее количество вторичных объектов с пометкой "срочно"агрегатор зафиксировал в Махачкале (14%) от общего числа, в Ставрополе (8%) иНабережных Челнах. А вот минимум обнаружен во Владивостоке и Перми.Интересно, что каждый пятый объект продажи находится в доме трехлетней давности, а каждая десятая квартира — в доме 2021 года. Аналитикиобъясняют такой рост следующим образом: инвесторы срочно выводят вложенныесредства."В 2022 годумы наблюдаем уже вторую волну "срочных" продаж на фоне миграционныхпроцессов и снижения спроса", — заявляет представитель агрегатора.Экспертыдобавляют, что пометка "срочно" обеспечивает дисконт в 5-8%, но приэтом покупатели могут продавить цену еще ниже в ходе переговоров.