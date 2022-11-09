Сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Его обвиняют в получении взяток в крупном и значительно размере и

Сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Его обвиняют в получении взяток в крупном и значительно размере и мошенничестве. Только по одной из статей о получении взятки в крупном размере, бывшему высокопоставленному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Напомним, наш телеканал уже рассказывал о завершении уголовного дела в отношении