На автодороге Пермь — Екатеринбург столкнулись Toyota Camry и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. По данным , водитель Toyota решил обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на встречную полосу и ..

На автодороге Пермь — Екатеринбург столкнулись Toyota Camry и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. По данным , водитель Toyota решил обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.На месте происшествия погибли 38-летний тренер по хоккею и его сын. Водитель грузовой машины не пострадал.