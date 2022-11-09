На трассе Колыма под Магаданом произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным , водитель автомобиля Nissan Mistral выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с автомобилем Honda ..

На трассе "Колыма" под Магаданом произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным , водитель автомобиля Nissan Mistral выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с автомобилем Honda Element.После этого Водитель Honda врезался в Toyota Prius. В результате случившегося пострадали два человека.