В отделение Мытищинской больницы поступил 41-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание – гангрену ..

В отделение Мытищинской больницы поступил 41-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание – гангрену Фурнье. Эта инфекция приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов. Об этом пишут .Причиной заболевания стал сахарный диабет первого типа, о котором пациент не знал. Врачи Мытищинской больницы прооперировали мужчину. Сейчас угроза его здоровью миновала, он чувствует себя хорошо и вскоре отправится на амбулаторное лечение, как сообщает интернет-издание .