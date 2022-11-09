Категория Экология появилась в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Пользователи смогут поддержать организацию, которая занимается сбором бывшей в употреблении одежды.

Категория "Экология" появилась в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Пользователи смогут поддержать организацию, которая занимается сбором бывшей в употреблении одежды.Для помощи экологическим программам нужно зайти в раздел "Проекты города" и выбрать . Появятся категории, среди которых есть "Экология".Пока там есть только одна программа – "Подари вещам вторую жизнь". Пользователи могут направить средства на открытие пунктов приема и установку контейнеров для ненужных вещей. Одежду в хорошем состоянии отдадут нуждающимся, остальное отправится на переработку.Программа создана фондом "Второе дыхание". Активисты хотят минимизировать попадание бывшей в употреблении одежды на мусорные полигоны.Благотворительная организация расставляет контейнеры для сбора в офисах компаний, торговых центрах, магазинах, жилых комплексах, в парках и других многолюдных местах.Из контейнеров вещи доставляют на склад. Там сотрудники фонда сортируют их и передают нуждающимся или отправляют на переработку.Пользователям mos.ru не придется тратить время на проверку надежности фонда, ведь сервис сотрудничает только с проверенными благотворительными организациями. Об этом заявила глава столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.Напомним, что в 2021 году на добрых сервисах Москвы собраны пожертвования на сумму 77,6 миллиона рублей. О развитии благотворительности в столице в своем блоге мэр Сергей Собянин.