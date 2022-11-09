В Коврове сейчас выясняют степень повреждений, полученных жилым домом на улице Абельмана. Из-за...

В Коврове сейчас выясняют степень повреждений, полученных жилым домом на улице Абельмана. Из-за неисправной проводки без крыши над головой остались 22 человека. Какая судьба ждет историческое здание и его жильцов, выясняла Кристина Иванова.Кристина Иванова:- Когда спасатели прибыли на место, на крыше уже полыхал открытый огонь. Очаг, судя по всему, располагался на втором этаже. Ну, а столь быстрому распространению огня на кровлю способствовал, как говорят спасатели, незакрытый чердачный люк.- Это у нас на Абельмана дом горит... Какой пожар!Люди выбегали на улицу в домашних тапочках. Одному из жильцов, рассказывают очевидцы, пришлось практически выпрыгивать со второго этажа.Анна Байдина, жительница дома:- До момента приезда пожарных одного человека ловили мы сами. Соседа, да. Мы встали просто, я, мой брат, моя мама. Все окружили окно и он вот так вылазил, выпрыгивал.Каменный дом вспыхнул, как спичка, из-за деревянных перекрытий. Причина, вероятнее всего, в неисправной проводке в зоне общего пользования - заявляют в МЧС. Площадь пожара - более двухсот квадратов. Сильнее всего пострадала шестая квартира. Ну и, конечно, крыша. Первый этаж затоплен. Люди разъехались по родственникам.- Они висят, там вода еще стоит, вот сейчас перестала капать, вчера лило в коридоре еще.Анна Байдина, жительница дома:- Вчера приезжала комиссия, посмотрели квартиру. Говорят, у вас квартира пригодная для проживания. Вот которые не горели. А у нас потоп в квартире, у нас течет с потолка, мебель вся сырая, все вонючее.Одна квартира в доме - муниципальная. Ее жильцов временно разместили в гостинице, правда, всего на две ночи. Утром их попросили выехать - по сути, неизвестно куда. Маневренный фонд обещали показать только вечером - общежитие на другом конце города, говорят погорельцы.Вот фото оттуда. Глядя на такую перспективу, люди согласны на ремонт сгоревшего дома.- Мы согласны приехать сюда жить, но чтоб действительно ремонт был ремонтом. Нам второй горелый этаж не нужен. Перекрытия деревянные. Оно вот сейчас... стоит вода. То есть он там прогниет. И не факт, что второй этаж не рухнет на нас просто.Рухнет или не рухнет, могут ли тут жить люди - будет решать специальная комиссия. Она даст оценку несущим конструкциям дома, которому больше ста лет. Здание на Абельмана входит в архитектурный комплекс памятника ковровского градостроительства - Усадьбу Фёдоровских.Игорь Догонин, директор МКУ "Управление ГО и ЧС" г.Коврова:- Если, допустим, все, ничего нельзя с домом сделать, только на снос, то тогда будем рассматривать что-то более длительного проживания. У нас есть уже опыт.Опыт есть и у жителей дома. В 2011 году он уже горел. Тоже крыша. Но тогда все обошлось менее серьезными повреждениями - собственники вскоре вернулись домой. Как будет сейчас, пока неясно. Жильцы дома на Абельмана боятся остаться без нормальных квартир, а ковровчане - потерять памятник истории, которых в городе оружейников и так осталось немного.Кристина Иванова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир"