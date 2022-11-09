Американская демократия показала свою несостоятельность, а потому Белый дом не имеет права диктовать миру какие-то правила. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на демагогию США.

Американская демократия показала свою несостоятельность, а потому Белый дом не имеет права диктовать миру какие-то правила. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на демагогию США.Ранее представительГосударственного департамента Нед Прайс в ходе очередного брифингапрокомментировал слова бизнесмена про американские выборы. Политик короткозаявил, что Вашингтон не будет разбираться в заявлениях Пригожина и все, чтоизвестно Белому дому — Москва «вмешивается в выборы по всему миру»«Я не собираюсьприписывать этим заявлениям какой-то конкретный мотив, будь то хвастовство иликакой-то более широкий стратегический замысел», – сказал Прайс.Предприниматель решилответить на выпад американца на двух языках – английском и русском. Он выразилмнение, что американский чиновник является примером редкого цинизма влицемерной системе Соединенных Штатов.«США хамски и нагловмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушаливеликие империи, например СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то неимеет права вмешиваться в их выборы», – слова Пригожина передает пресс-службакомпании .Бизнесмен посоветовалПрайсу и политической элите США посмотреть фильм «16-й», который подробнорассказывает о «вмешательствах» в американские выборы 2016 года. Лента повествуето компании студентов, которые пошатнули «великую» демократию СоединенныхШтатов.«Это говорит, только о том, что она (демократия,— Прим. ред.) настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количествапротиворечий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительныхусловий», – подчеркнул Пригожин.Ознакомиться с лентой«16-й» можно на платформеи в социальной сети .Фильм также доступен к просмотру на двух языках (русский и английский).