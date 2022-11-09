Американская демократия показала свою несостоятельность, а потому Белый дом не имеет права диктовать миру какие-то правила. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на демагогию США.
Американская демократия показала свою несостоятельность, а потому Белый дом не имеет права диктовать миру какие-то правила. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на демагогию США.
Ранее представитель
Государственного департамента Нед Прайс в ходе очередного брифинга
прокомментировал слова бизнесмена про американские выборы. Политик коротко
заявил, что Вашингтон не будет разбираться в заявлениях Пригожина и все, что
известно Белому дому — Москва «вмешивается в выборы по всему миру»
«Я не собираюсь
приписывать этим заявлениям какой-то конкретный мотив, будь то хвастовство или
какой-то более широкий стратегический замысел», – сказал Прайс.
Предприниматель решил
ответить на выпад американца на двух языках – английском и русском. Он выразил
мнение, что американский чиновник является примером редкого цинизма в
лицемерной системе Соединенных Штатов.
«США хамски и нагло
вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали
великие империи, например СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не
имеет права вмешиваться в их выборы», – слова Пригожина передает пресс-служба
компании .
Бизнесмен посоветовал
Прайсу и политической элите США посмотреть фильм «16-й», который подробно
рассказывает о «вмешательствах» в американские выборы 2016 года. Лента повествует
о компании студентов, которые пошатнули «великую» демократию Соединенных
Штатов.
«Это говорит, только о том, что она (демократия,
— Прим. ред.) настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества
противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных
условий», – подчеркнул Пригожин.
Ознакомиться с лентой
«16-й» можно на платформе
и в социальной сети .
Фильм также доступен к просмотру на двух языках (русский и английский).